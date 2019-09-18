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Где смотреть онлайн ПСЖ - Реал: расписание трансляций

среда, 18 сентября 2019, 10:40
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В среду, 18 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между парижским "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом". Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

ПСЖ - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

ПСЖ - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямая трансляция противостояния между французским и испанским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

ПСЖ и "Реал" провели между собой восемь матчей в еврокубковых турнирах. Четыре раза побеждал "Реал", два матча завершились вничью и дважды сильнее был ПСЖ. Разница мячей 11-9 в пользу королевского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" прервал серию неудач в чемпионате Испании.

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