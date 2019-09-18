RU  UA  EN

среда, 18 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 сентября

20:50
Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы
20:36
Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве на АЗС в Николаеве: фото и видео
20:08
Ловят на улицах: в Украине военкоматы устроили "охоту" на призывников, фото и видео
19:39
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве: подробности
19:35
Злоумышленник открыл огонь по силовикам на мосту Метро в Киеве, готовится штурм: подробности и фото
19:18
Могилевская призвала поддержать петицию о смене гимна Украины: как на нее отреагировали в сети
19:15
В Киеве начался транспортный коллапс из-за ЧП на мосту: карта, фото и видео
18:58
В Киеве агрессивная собака напала на маленького ребенка: подробности ЧП и фото
18:40
В Украине сделали важное заявление о введении миротворцев на Донбасс
18:37
Эксперт предупредил "Слуг народа" о потере электората из-за налоговых инициатив
18:25
Появились имя и данные о мужчине, который угрожает взорвать мост в Киеве
18:22
​Переговоры с Россией по газу: названа официальная дата встречи
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы

среда, 18 сентября 2019, 20:50
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы украинского "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 сентября.

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган, Родриго, де Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус

Запасные: Браво, Канселу, Менди, Б. Силва, Д. Силва, Гарсия, Агуэро

Обслужит матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавареш и Паулу Соариш. Резервный судья - Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Читайте в материале "Апострофа": "Шахтер" начинает и... чего ждать от старта "горняков" в Лиге чемпионов.

"Шахтер" и "Манчестер Сити" выступают в группе С вместе с итальянской "Аталантой" и хорватским "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" начал с поражения в юношеской Лиге чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция

"Шахтер" начинает и... чего ждать от старта "горняков" в Лиге чемпионов

ПСЖ - Реал: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: