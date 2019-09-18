Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы

Стали известны стартовые составы украинского "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 сентября.

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган, Родриго, де Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус

Запасные: Браво, Канселу, Менди, Б. Силва, Д. Силва, Гарсия, Агуэро

Обслужит матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавареш и Паулу Соариш. Резервный судья - Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Читайте в материале "Апострофа": "Шахтер" начинает и... чего ждать от старта "горняков" в Лиге чемпионов.

"Шахтер" и "Манчестер Сити" выступают в группе С вместе с итальянской "Аталантой" и хорватским "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" начал с поражения в юношеской Лиге чемпионов.