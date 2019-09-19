Молния поразила двух футболистов во время матча: видео

Во время футбольного матча на Ямайке случился страшный эпизод, который был зафиксирован на камеру.

Об этом сообщает издание Metro.

На 82-й минуте встречи между командами "Уолмер Бойс Скул" и "Ямайка Колледж" два футболиста были поражены ударом молнии. К счастью, игроки остались живы. Они получили серьезные травмы. Сразу же на помощь пострадавшим на поле выскочили болельщики. Позже на место происшествия прибыли медицинские работники, которые и доставили игроков в больницу. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Отметим, что в августе подобный инцидент случился в Германии. Тогда во время тренировки ударом молнии были поражены 15 футболистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист умер после продолжительной болезни.