RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

11:56
Деми Мур рассказала, как в 15 лет ее изнасиловал пожилой мужчина
11:48
Свитолина - Мугуруса - 2-0: результат матча
11:45
Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Китае
11:40
Кадровые ротации в окружении Кличко: стало известно о громком скандале
11:36
Пропагандиста Вышинского пристроили у Путина работать защитником "русского мира"
11:30
Певица Ассоль засыпала сеть трогательными фото своей сказочной свадьбы
11:27
Как остановить "Северный поток-2": президенты США и Польши обсудили варианты
11:19
Звезда "Квартала 95" сделал интересное замечание о состоянии Зеленского: опубликовано видео
11:16
Возмущенные зрители "Кріпосної" запустили флешмоб: так не боролись даже за Джона Сноу в "Игре престолов"
11:16
Новинский предложил списать населению часть долгов по ЖКХ
11:13
Зеленского жестко потроллили стихотворением про животных и НАБУ
10:58
Новый обмен пленными с Россией: названо количество узников Кремля и раскрыт ход переговоров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Китае

вторник, 24 сентября 2019, 11:45
переглянути новину українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 1/16 финала хардового турнира WTA в Ухане (Китай) обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Уже на старте наша соотечественница отдала сопернице два гейма на своей подаче, сделав при этом один брейк-пойнт. Второй брейк-пойнт она сделала в восьмом гейме, а третий, который и принес ей победу в сете, - в 12-м.

Во втором сете Свитолина сразу же взяла подачу Мугурусы и спокойно довела матч до победы.

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2:0 (7:5, 6:2)

В следующем круге турнира Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в 1/16 финала в двух партиях обыграла представительницу Китая Се Шувей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Реал - 0:1 Хроника матча, видео гола

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола Ярмоленко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: