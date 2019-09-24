Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 1/16 финала хардового турнира WTA в Ухане (Китай) обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Уже на старте наша соотечественница отдала сопернице два гейма на своей подаче, сделав при этом один брейк-пойнт. Второй брейк-пойнт она сделала в восьмом гейме, а третий, который и принес ей победу в сете, - в 12-м.

Во втором сете Свитолина сразу же взяла подачу Мугурусы и спокойно довела матч до победы.

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2:0 (7:5, 6:2)

В следующем круге турнира Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в 1/16 финала в двух партиях обыграла представительницу Китая Се Шувей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA.