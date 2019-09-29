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"Динамо" продолжило победную серию в чемпионате

воскресенье, 29 сентября 2019, 19:01
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В матче 9-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле уверенно обыграло "Днепр-1". Счет матча - 2:0.

Победу киевлянам принесли результативные удары Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова, который реализовал пенальти.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

9-й тур

"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Вербич, 30; Цыганков, 80 (с пенальти).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Караваев, 90), Вербич (Де Пена, 87), Беседин, Соль (Буяльский, 57).

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков, Батагов (Вакулко, 46), Назаренко (Коркишко, 83), Супряга (Кулиш, 70).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" проиграли команде из села в чемпионате Украины.

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