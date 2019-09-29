"Заря" устроила голевую феерию в матче чемпионата Украины: видеообзор

В матче 9-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" разгромила донецкий "Олимпик" со счетом 5:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

"Олимпику" на протяжении довольно длительного времени удавалось играть с соперником на равных, но на 37-й минуте донецкий клуб остался вдесятером из-за удаления Ксенза. Через несколько минут счет открыл Юрченко. В начале второго тайма преимущество луганчан увеличил Русин. До крупного счет довел Леднев. В конце матча разгром "Олимпика" довершили Кабаев и Русин.

Благодаря победе "Заря" поднялась на 5-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 15 очков. "Олимпик" остался на последнем, 12-м месте, имея в активе пять очков.

"Олимпик" - "Заря" - 0:5 (0:1)

Голы: Юрченко (40), Русин (53, 87), Леднев (73), Кабаев (80)

"Олимпик": Крынский, Гришко, Лукьянчук, Цымбалюк, Фабиньо (Вантух, 46), Ксенз, Политыло, Пасич, Тейшейра (Салу, 46), Диэйе, Имери (Чарльз, 77).

"Заря": Шевченко, Вернидуб, Тымчик, Абу-Ханна (Каменюка, 65), Иванисеня, Чеберко, Кочергин (Чайковский, 78), Леднев, Юрченко (Арвеладзе, 71), Кабаев, Русин.

Предупреждения: Абу-Ханна (49), Чеберко (89).

Удаление: Ксенз (37).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 8-го тура чемпионата Украины "Заря" не смогла обыграть середняка УПЛ.