Свитолина - Кенин - 2:1 результат матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего круга турнира в китайском Пекине обыграла представительницу США Софию Кенин.

Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США) - 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

Это был 4-й поединок между украинкой и американкой. В личных встречах установилось равновесие - 2:2.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с Кики Бертенс (Нидерланды).

На данный момент 25-летняя Свитолина занимает третье место в рейтинге WTA. 20-летняя Кенин находится на 16-й позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина в упорнейшей борьбе вышла в третий круг супертурнира в Китае.