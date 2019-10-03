Должен остаться один: жеребьевка Кубка Украины преподнесла сенсацию

В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Жребий свел на этой стадии грандов отечественного футбола - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Также следует отметить интересные противостояния "Александрии" и "Зари", "Ворсклы" и "Колоса", а также "Мариуполя" и "Олимпика".

Все результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

"Колос" - "Ворскла"

"Минай-Закарпатье" - "Львов"

"Николаев" - "Десна"

"Альянс" - "Горняк-Спорт"

"Динамо" - "Шахтер"

"Ингулец" - "Днепр-1"

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Александрия" - "Заря"

Базовым днем проведения матчей турнира выбрано 30 октября. По регламенту турнира, на стадии 1/8 финала проводят по одному матчу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" стартовало в юношеской Лиге чемпионов с фантастической победы.