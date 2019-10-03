Должен остаться один: жеребьевка Кубка Украины преподнесла сенсацию

В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Жребий свел на этой стадии грандов отечественного футбола - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Также следует отметить интересные противостояния "Александрии" и "Зари", "Ворсклы" и "Колоса", а также "Мариуполя" и "Олимпика".
Все результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:
"Колос" - "Ворскла"
"Минай-Закарпатье" - "Львов"
"Николаев" - "Десна"
"Альянс" - "Горняк-Спорт"
"Динамо" - "Шахтер"
"Ингулец" - "Днепр-1"
"Мариуполь" - "Олимпик"
"Александрия" - "Заря"
Базовым днем проведения матчей турнира выбрано 30 октября. По регламенту турнира, на стадии 1/8 финала проводят по одному матчу.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" стартовало в юношеской Лиге чемпионов с фантастической победы.