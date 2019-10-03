Где смотреть онлайн Александрия - Гент: расписание трансляций

В четверг, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между украинской "Александрией" и бельгийским "Гентом". Игра пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".
АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи в 19:55.
Прямая трансляция противостояния между украинским и бельгийским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".
АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Между собой команды прежде не встречались.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" проиграла "Вольфсбургу".