Лугано - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 3 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Санкт-Галлене на стадионе "Кибунпарк".

ЛУГАНО - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка украинскую команду. На победу столичного клуба дается коэффициент 2,30. На успех "Лугано" можно поставить с коэффициентом 3,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,20.

ЛУГАНО - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Лугано" и "Динамо" ранее в еврокубковых турнирах не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги Европы "Динамо" обыграло "Мальме".