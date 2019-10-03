Лугано - Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы швейцарского "Лугано" и киевского "Динамо" на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 3 октября.

ЛУГАНО - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Лугано: Бауманн, Яо, Марич, Дапрела, Лаванши, Ловрич, Саббатини, Вечеи, Араторе, Карлиньос, Герндт

Запасные: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Кустодио, Дальмонте, Родригес

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Родригес

Запасные: Бущан, Караваев, Гармаш, Соль, Де Пена, Цитаишвили, Беседин

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Каримом Абедом. В качестве его ассистентов выступят Мехди Рахмуни и Бенжамен Паже. Резервный арбитр - Флоран Батта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги Европы "Динамо" обыграло "Мальме".