Матч Лиги Европы был прерван из-за политической провокации: фото

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Дюделанжем" из Люксембурга и азербайджанским "Карабахом" едва не закончился досрочно из-за скандала.

Во время первого тайма над стадионом появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики, о чем сообщается на странице DZFoot в Twitter.

Инцидент произошел на 32-й минуте встречи, когда азербайджанцы побеждали со счетом 2:0. Арбитр вмешался в ситуацию и остановил матч.

Когда в ситуации разобрались, встреча продолжилась. Несмотря на происшествие, "Карабах" выиграл со счетом 4:1.

Отметим, что Нагорно-Карабахская республика – непризнанное государство, которое было образовано в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджана во времена СССР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" завоевало очко в скучнейшем матче Лиги Европы.