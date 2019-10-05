Беринчик - Морено: онлайн видео трансляция чемпионского боя

В субботу, 5 октября, в Броварах в ТРЦ "Терминал" украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) будет отстаивать чемпионский титул WBO International в легком весе в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26-3, 19 КО).

Ориентировочное время начала боя - в 23:00.

Видеоплеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

Для Беринчика это будет вторая защита титула WBO International. В своем последнем бою, который состоялся в апреле текущего года в Киеве, украинец единогласным решением судей победил японца Нихито Аракаву.

Патрицио Лопес Морено подходит к бою с Беринчиком с серией в четыре победы подряд. Однако следует отметить, что соперниками мексиканца в этих боях были малоизвестные боксеры.