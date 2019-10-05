Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили: опубликовано фото и видео

Американский тренер по боксу Джеймс Али Башир был избит во время церемонии взвешивания накануне боя между Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин.

Об этом сообщает TMZ Sports.

По данным источника, у тренера возник конфликт с одним из членов команды Шилдс. После этого тренеру был нанесен удар сзади. Башира госпитализировали с переломами лицевых костей. В ближайшее время ему предстоит перенести операцию. Полиция задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.

Из-за инцидента было принято решение отменить бой Шилдс - Хабазин.

Башир известен своей работой с украинцами. Он входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. В данный момент Башир работает с украинцем Владиславом Сиренко.