Где смотреть онлайн Барселона - Севилья: расписание трансляций

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Севильей". Игра пройдет в Барселоне на легендарном стадионе "Камп Ноу".

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между барселонским и севильским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч Футбол 1".

Для команд это будет 161-й очный матч. Преимущество в личных противостояниях удерживает "Барселона". На счету действующего чемпиона Испании 89 побед. "Севилья" выиграла 38 встреч. 33 матча между ними завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в битве с "Интером".