Румыния - Украина: стартовые составы

Тренерские штабы молодежных сборных Румынии и Украины объявили стартовые составы на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

РУМЫНИЯ - УКРАИНА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Румыния: Влад, Бодоц, Хиндрис, Пашкану, Велисар, Оайда, Бэлуцэ, Моруцан, Ман, Ганеа, Дрэгуш.

Украина: Билык, Попов, Чеберко, Быков, Милованов, Леднев, Чех, Шапаренко, Дубинчак, Топалов, Русин.

В турнирной таблице 8-й группы отбора Евро-2021 U21 молодежная сборная Украины занимает 2-е место, имея в активе 3 очка после 2 матчей. Румыны располагаются на последней, 6-й, позиции, не набрав пока ни одного очка.

Ранее молодежная сборная Украины уступила Финляндии (0:2) и разгромила Мальту (4:0). Румыния в своем единственном матче уступила Дании со счетом 1:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина проиграла венграм в четвертьфинале чемпионата мира.