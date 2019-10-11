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Где смотреть онлайн Украина - Литва: расписание трансляций

пятница, 11 октября 2019, 08:30
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В пятницу, 11 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Украины и Литвы. Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

УКРАИНА - ЛИТВА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между сборными Украины и Литвы пройдет на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1".

Для команд это будет 10-я очная встреча в истории. Преимущество в личных противостояниях удерживают украинцы - на их счету 6 побед. Еще один матч завершился вничью. На счету литовцев две победы.

УКРАИНА - ЛИТВА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче между командами в рамках отбора Евро-2020 сборная Украины на выезде разгромила Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей команды забитыми мячами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина проиграла венграм в четвертьфинале чемпионата мира.

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