Украина - Литва: видеообзор

11 октября в Харькове сборная Украины обыграла команду Литвы со счетом 2:0 в матче шестого тура квалификации Евро-2020.

Важная победа закрепила подопечных Андрея Шевченко на первом месте в группе и теперь у них в активе 16 баллов. На втором месте идет команда Португалии, которая после пяти матчей набрала 11 баллов. Сегодня португальцы в своем матче разгромили команду Люксембурга со счетом 3:0.

В игре с Литвой двумя голами отметился Руслан Малиновский, который в первом тайме забил мяч с игры, а во второй половине встречи отметился прямым ударом со штрафного.

14 октября Украина сыграет с командой Португалии. Матч может стать решающим для украинцев, так как по его итогам они могут досрочно пробиться на европейское первенство.

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