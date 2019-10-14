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Украина - Португалия: составы на матч отбора Евро-2020

понедельник, 14 октября 2019, 20:45
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Стали известны стартовые составы сборных Украины и Португалии на матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится 14 октября в Киеве.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Марлос.
Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльский, Цыганков, Мораес, Болбат, Коваленко.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо, Мариу, Б. Силва, Роналду, Гедеш.
Запасные: Са, Бету, Фонте, А. Силва, Брума, Рикарду, Гомеш, Б. Фернандеш, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Фелиш.

После семи туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 16 очков в шести матчах. Португалия занимает вторую позицию, имея в активе 11 очков после 5 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду может установить уникальное достижение в матче с Украиной.

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