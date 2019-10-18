Как купить билеты на Евро-2020: опубликована видео-инструкция

В сети появилась подробная видео-инструкция, которая в деталях рассказывает, как можно без особых проблем приобрести билет на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Этот ролик поможет болельщикам разобраться, как не попасть на уловки мошенников и все-таки попасть на главный турнир двухлетия с участием европейских национальных сборных.

Напомним, на Евро-2020 досрочно вышла и сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко заняли первое место в отборочной группе, в которой ее соперниками были чемпион Европы Португалия, Сербия, Люксембург и Литва.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах, в 12 городах 11 стран мира. Сборная Украины узнает своих соперников и места проведения матчей после жеребьевки, которая состоится 30 ноября в Бухаресте (Румыния).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Суркис и Павелко подрались на матче Украина - Португалия.