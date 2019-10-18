RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 октября

19:00
12 модных шапок на прохладную осень: что надеть к пальто и курточке
18:39
В Киеве во время уличной драки убили человека: видео с места событий
18:34
​Хрипел и тяжело дышал: в России произошла трагедия с годовалым ребенком в самолете
17:40
Маленькая украинка стала принцессой Вселенной: фото 6-летней красотки
17:34
Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле
17:26
"Законный наследник престола" собрался судиться с Елизаветой II: кто этот амбициозный мужчина
17:11
До сих пор в головах СССР: офицер ВСУ показал печальное фото из школы под Запорожьем
16:25
"Привет" с войны: в сети показали фото смертельной находки в киевском дворике
16:20
Хотелось чуда: Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве
16:03
Плавно переходим в "бабью зиму": синоптик дала свежий прогноз на неделю
15:53
В Киеве водитель с младенцем поставил рекорд содержания алкоголя в крови: опубликованы фото
15:35
Троещинский маньяк пояснил на видео, почему не нападал на женщин
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как купить билеты на Евро-2020: опубликована видео-инструкция

пятница, 18 октября 2019, 18:12
переглянути новину українською

В сети появилась подробная видео-инструкция, которая в деталях рассказывает, как можно без особых проблем приобрести билет на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Этот ролик поможет болельщикам разобраться, как не попасть на уловки мошенников и все-таки попасть на главный турнир двухлетия с участием европейских национальных сборных.

Напомним, на Евро-2020 досрочно вышла и сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко заняли первое место в отборочной группе, в которой ее соперниками были чемпион Европы Португалия, Сербия, Люксембург и Литва.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах, в 12 городах 11 стран мира. Сборная Украины узнает своих соперников и места проведения матчей после жеребьевки, которая состоится 30 ноября в Бухаресте (Румыния).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Суркис и Павелко подрались на матче Украина - Португалия.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Колос - 2:0 онлайн трансляция

Гвоздик - Бетербиев: онлайн трансляция чемпионского боя

Украино-российская битва: все о предстоящем супербое Гвоздик - Бетербиев

Украина - Португалия - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: