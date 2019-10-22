Галатасарай - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся турецкий "Галатасарай" и испанский "Реал". Матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена".

ГАЛАТАСАРАЙ - РЕАЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка гостей. На победу "сливочных" дается коэффициент 1,61. На успех турецкого клуба можно поставить с коэффициентом 5,25. Ничья оценивается котировкой 4,15.

ГАЛАТАСАРАЙ - РЕАЛ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Галатасарай" занимает 3-е место в турнирной таблице группы A, набрав 1 очко. "Реал" находится на последней, 4-й позиции, имея в активе то же 1 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" едва не опозорился в Лиге чемпионов.