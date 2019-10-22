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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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22 октября

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Манчестер Сити - Аталанта: смотреть онлайн видео голов

вторник, 22 октября 2019, 23:10
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" встречается с итальянской "Аталантой". Встреча проходит в Манчестере на стадионе "Этихад".

Смотрите на "Апострофе" видео голов матча в режиме онлайн.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа C, 3-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА - 2:1

Голы: Малиновский, 28 (с пенальти); Агуэро, 34; Агуэро, 38 (с пенальти).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Родри, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Фоден, Марез, Агуэро, Стерлинг.

Аталанта: Голлини, Толой, Джимсити, Мазьелло, Кастань, Фройлер, Де Роон, Госенс, Малиновский, Иличич, Гомес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в другом матче группы "Шахтер" потерял важнейшие очки в битве с "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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