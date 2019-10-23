Брюгге - ПСЖ - 0:5 Видеообзор

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" на своем поле проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:5.

Победу парижскому клубу принесли хет-трик Килиана Мбаппе и дубль Мауро Икарди.

ПСЖ с девятью очками после трех матчей лидирует в группе А. "Брюгге" занимает третью позицию, набрав два очка.

В 4-м туре ПСЖ сыграет в "Брюгге" на своем поле и может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. Матч состоится 6 ноября.

"Брюгге" – ПСЖ - 0:5 (0:1)

Голы: Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61, 79, 83

"Брюгге": Миньоле – Мата, Дели, Мехеле, Соболь (Баланта, 80) — Ванакен, де Кетеларе (Окереке, 57), Диатта, Ритс – Бонавентуре (Опенда, 76), Тау.

ПСЖ: Навас — Менье, Кимпембе, Тиаго Силва, Бернат – Маркиньос — Ди Мария, Эррера (Диалло, 72), Верратти, Чупо-Мотинг (Мбаппе, 52) — Икарди (Паредес, 65).

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