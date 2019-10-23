RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

23 октября

07:20
Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 Видеообзор
07:00
Брюгге - ПСЖ - 0:5 Видеообзор
07:00
Грибы-зонтики на зиму: простой рецепт сезонной закуски
01:05
Неудача "Шахтера", крупные победы английских и французского грандов: все результаты Лиги чемпионов 22 октября
00:39
"Манчестер Сити" уничтожил третью команду Италии в Лиге чемпионов
00:30
"Тоттенхэм" прорвало в Лиге чемпионов: пострадали сербы
00:25
ПСЖ устроил голевую феерию в матче с аутсайдером Лиги чемпионов
00:10
Бавария в феерическом матче добыла третью победу в Лиге чемпионов-2019

22 октября

23:56
"Ювентус" с огромным трудом обыграл российский клуб в Лиге чемпионов
23:53
Королевский клуб одержал важную победу в турецком аду
23:30
Атлетико - Байер - 1:0 Видеообзор
23:10
Манчестер Сити - Аталанта: смотреть онлайн видео голов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Брюгге - ПСЖ - 0:5 Видеообзор

среда, 23 октября 2019, 07:00
переглянути новину українською

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" на своем поле проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:5.

Победу парижскому клубу принесли хет-трик Килиана Мбаппе и дубль Мауро Икарди.

ПСЖ с девятью очками после трех матчей лидирует в группе А. "Брюгге" занимает третью позицию, набрав два очка.

В 4-м туре ПСЖ сыграет в "Брюгге" на своем поле и может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. Матч состоится 6 ноября.

"Брюгге" – ПСЖ - 0:5 (0:1)

Голы: Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61, 79, 83

"Брюгге": Миньоле – Мата, Дели, Мехеле, Соболь (Баланта, 80) — Ванакен, де Кетеларе (Окереке, 57), Диатта, Ритс – Бонавентуре (Опенда, 76), Тау.

ПСЖ: Навас — Менье, Кимпембе, Тиаго Силва, Бернат – Маркиньос — Ди Мария, Эррера (Диалло, 72), Верратти, Чупо-Мотинг (Мбаппе, 52) — Икарди (Паредес, 65).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Аякс - Челси: онлайн трансляция

Славия - Барселона: онлайн трансляция

Интер - Боруссия: онлайн трансляция

Галатасарай - Реал - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: