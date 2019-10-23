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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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23 октября

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РБ Лейпциг - Зенит: онлайн матча

среда, 23 октября 2019, 11:22
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В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и российский "Зенит". Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

Следите на "Апострофе" за событиями в матче в режиме онлайн.

Начало встречи - в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й тур. Группа G

РБ ЛЕЙПЦИГ Германия - ЗЕНИТ Россия

Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В роли его ассистентов выступят Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервный рефери - Халис Озкахья.

"РБ Лейпциг" и "Зенит" ранее сыграли 2 матча. Одну встречу выиграл немецкий коллектив, а второй поединок завершился вничью.

После двух туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе 4 очка. "РБ Лейпциг" находится на третьей позиции, набрав на очко меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" уничтожил третью команду Италии в Лиге чемпионов.

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