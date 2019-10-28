Известный футболист нанес серьезную травму лица сопернику: опубликовано видео

Греческий нападающий ПСВ Константинос Митроглу нанес травму своему соотечественнику защитнику АЗ Пантелису Хацидьякосу в матче чемпионата Нидерландов.

В результате верхового единоборства Митроглу локтем ударил в лицо Хацидьякосу и выбил ему два зуба. Медицинский персонал АЗ оперативно оказал помощь пострадавшему и аккуратно упаковал выбитые зубы в пакет, чтобы затем вставить их обратно.

Стоит отметить, что арбитр матча не стал наказывать нарушителя карточками. Возможно, причиной столь грубой игры Митроглу стала неудачная игра его команды, которая проиграла АЗ со счетом 0:4.

31-летний Митроглу выступает за ПСВ с 2019 года. Ранее он играл за такие известные клубы, как "Олимпиакос", "Фулхэм", "Бенфика", "Марсель" и "Галатасарай". За сборную Греции сыграл 64 матча и забил 17 голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный арбитр отработал матч с тяжелой травмой.