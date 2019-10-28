Свитолина - Плишкова: онлайн видео трансляция

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 28 октября сыграет матч первого тура группового этапа Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне. В дебютной игре она сразится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Плишкова.

Начало игры не ранее 12:30 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала встречи.

Свитолина и Плишкова играли между собой восемь раз. Пять матчей завершились победой представительницы Чехии, остальные три выиграла украинка.

Отметим, что в одной группе с Плишковой и Свитолиной играют Бьянка Андрееску и Симона Халеп. В полуфиналы выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Напомним, что Свитолина является действующей победительницей турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опозорилась на турнире в России.