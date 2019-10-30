"Манчестер Юнайтед" и "Челси" в ярком матче определили четвертьфиналиста Кубка Лиги

В матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский "Челси" дома принимал "Манчестер Юнайтед" и уступил со счетом 1:2.

Гости вышли вперед после реализованного пенальти в исполнении Рашфорда, однако спустя 15 минут после перерыва Батшуайи после ошибки защитника "МЮ" счет сравнял.

Тот же Рашфорд на 73-й минуте принес победу своему клубу.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Батшуайи, 61 - Рашфорд, 25, 73

"Челси": Кабальеро - Джеймс, Зума, Гуэхи, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Гилмор (Маунт, 70) - Пулишич (Педро, 70), Батшуайи (Абрахам, 78), Хадсон-Одои.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Ван-Биссака, Магуайр (Мартиаль, 66), Линделеф, Рохо, Уильямс - Фред, Мактоминей - Лингард (Перейра, 67) -Джеймс, Рашфорд (Янг, 80).

Предупреждения: Батшуайи, Ковачич - Мактоминей, Фред.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Арсенал" устроили голевую феерию в Кубке Лиги.