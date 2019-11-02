Свитолина - Бенчич: онлайн видео трансляция

В субботу, 2 ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию поединка Свитолина - Бенчич.

Плеер с видео трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

Начало матча - в 12:30.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA, ШЕНЬЧЖЭНЬ

Полуфинал

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (Швейцария)

Это будет четвертая очная встреча между теннисистками. Преимущество в противостоянии пока на стороне швейцарской теннисистки - две победы против одной у украинки.

В другом полуфинале Итогового турнира WTA встретятся Эшли Барти (Австралия) и Каролина Плишкова (Чехия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина ярко завершила групповой этап Итогового турнира.