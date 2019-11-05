Где смотреть онлайн Наполи - Зальцбург: расписание трансляций

5 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан Паоло".

НАПОЛИ - ЗАЛЬЦБУРГ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Наполи" и "Зальцбургом" можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Арена".

НАПОЛИ - ЗАЛЬЦБУРГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Наполи" набрал 7 очков и возглавляет турнирную таблицу группы E. "Ливерпуль" идет вторым (6 очков), "Зальцбург" - третьим (3), "Генк" - четвертым (1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" обыграл "Зальцбург" на выезде.