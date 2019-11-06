Динамо Загреб - Шахтер: смотреть онлайн видео голов

В эти минуты в Загребе проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором играют местное "Динамо" и донецкий "Шахтер".

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Уже в дебюте встречи "Шахтер" вышел вперед. Отметился Алан Патрик, который забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

Довольно быстро хозяева поля счет сравняли усилиями Петковича.

С подробной турнирной таблицей группы F Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Напомним, двумя неделями ранее "Шахтер" и "Динамо" в Харькове сыграли вничью со счетом 2:2.