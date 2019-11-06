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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Две сенсации и супербитва в Лондоне: все результаты Лиги чемпионов 5 ноября

среда, 06 ноября 2019, 00:42
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5 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Группа Е

"Ливерпуль" с трудом обыграл аутсайдера группы "Генк", но это не помешало английскому клубу выйти на первое место, так как "Наполи" сенсационно не сумел добиться победы в матче с "Ред Булл Зальцбург".

"Ливерпуль" Англия – "Генк" Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Вейналдум (14), Окслейд-Чемберлен (53) - Саматта (40)

"Наполи" Италия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)
Голы: Лосано (43) - Холанд (11, с пенальти)

Положение команд: Ливерпуль - 9, Наполи - 8, Ред Булл Зальцбург - 4, Генк - 1.

Группа F

"Барселона" на своем поле неожиданно не сумела обыграть скромный чешский клуб и поставила под вопрос свой выход в плей-офф. "Боруссия" совершила шикарный камбэк в матче с "Интером", отыграв два гола, пропущенных в первом тайме.

"Барселона" Испания – "Славия" Чехия - 0:0

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Интер" Италия - 3:2 (0:2)
Голы: Хакими (51, 77), Брандт (64) - Мартинес (5), Весино (40)

Положение команд: Барселона - 8, Боруссия - 7, Интер - 4, Славия - 2.

Группа G

"Зенит" дома проиграл "РБ Лейпциг" и опустился на третье место из-за победы "Лиона" над "Бенфикой".

"Зенит" Россия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:1)
Голы: Демме (45), Забитцер (63)

"Лион" Франция – "Бенфика" Португалия - 3:1 (2:0)
Голы: Андерсен (4), Депай (33), Траоре (89) - Сеферович (76)

Положение команд: РБ Лейпциг - 9, Лион - 7, Зенит - 4, Бенфика - 3.

Группа H

"Челси" и "Аякс" выдали невероятный спектакль с восемью голами, двумя автоголами и двумя удалениями. "Валенсия" воспользовалась ничьей лидеров и догнала их в таблице.

"Челси" Англия – "Аякс" Нидерланды - 4:4 (1:3)
Голы: Жоржиньо (4, 71, оба с пенальти), Джеймс (74), Аспиликуэта (63) - Абрахам (2, автогол), Промес (20, Аррисабалага (35, автогол), ван де Бек (55)

"Валенсия" Испания – "Лилль" Франция - 4:1 (0:1)
Голы: Парехо (66, с пенальти), Сумаоро (82, автогол), Кондогбиа (84), Ферран Торрес (90) - Осимхен (25)

Положение команд: Аякс, Челси, Валенсия - 7, Лилль - 1.

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