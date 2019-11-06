Где смотреть онлайн Динамо Загреб - Шахтер: расписание трансляций

В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся хорватское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Загребе на стадионе "Максимир".

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между хорватским и украинским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский телеканал "Матч! Игра".

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Обе команды набрали по 4 очка в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов. "Динамо" за счет дополнительных показателей занимает 2-е место, "Шахтер" идет 3-м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал разгромную победу во Львове над "Карпатами".