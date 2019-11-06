Где смотреть онлайн Реал - Галатасарай: расписание трансляций

В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и турецкий "Галатасарай". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между мадридским и стамбульским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1".

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После трех туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы A Лиги чемпионов. В активе мадридской команды 4 очка. "Галатасарай" идет последним. Команда из турецкой столицы набрала 1 очко.

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