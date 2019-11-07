Попов в основе: стартовые составы на Копенгаген - Динамо

Стали известны стартовые составы датского "Копенгагена" и киевского "Динамо" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 7 ноября.

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:55.

Копенгаген: Юнссон, Бенгтссон, Нельссон, Папаяннопулос, Варела, Фишер, Зека, Стаге, Фальк, Сантос, Сотириу

Запасные: Грютебуст, Бартолец, Бил, Дарами, Хаар, Томсен, Бендтнер

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Шепелев, Цыганков, Вербич, Беседин

Запасные: Кучерук, Буяльский, де Пена, Гармаш, Родригес, Шапаренко, Соль

Обслужит матч венгерская бригада арбитров во главе с Томашем Богнаром. В качестве его ассистентов выступят Балаж Бузаш и Петер Кобор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Динамо" и "Копенгаген" сыграли вничью в Киеве.