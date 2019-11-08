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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Украинка Ягупова выдала огненный матч в баскетбольной Лиге чемпионов: опубликовано видео

пятница, 08 ноября 2019, 15:40
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Украинская баскетболистка Алина Ягупова турецкого "Фенербахче" провела блестящий матч в Евролиге с курским "Динамо".

Ягупова набрала 28 очков, собрала пять подборов, сделала восемь результативных передач, а также совершила шесть перехватов.

"Ягупова в огне", - так оценил игру украинки официальный сайт FIBA.

Благодаря вдохновенной игре украинской баскетболистки "Фенербахче" добился победы над российским клубом со счетом 73:54. Победа позволила "Фенербахче" выйти на первое место в турнирной таблице группы В.

27-летняя Ягупова играет на позиции форварда и является капитаном сборной Украины. Ранее она выступала за "Регину-Баскет", "Елисавет-Баскет" и "Днепр".

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Ягупова заключила контракт с клубом женской НБА - "Лос-Анджелес Спаркс".

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