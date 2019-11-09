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Сенсация в Чернигове и спасение "Карпат": результаты 9 ноября в чемпионате Украины

суббота, 09 ноября 2019, 22:53
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В субботу, 9 ноября, состоялось три матча 14-го тура чемпионата Украины.

Главной сенсацией дня стал результат встречи в Чернигове, где "Десна", идущая в тройке лидеров, не смогла переиграть "Днепр-1".

"Десна" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Хлебас, 48 - Шаповал, 45+2.

В Мариуполе также был зафиксирован достаточно неожиданный результат. Местная команда, выигрывая по ходу встречи у "Карпат" с разницей в два мяча, упустила победу на 3-й компенсированной минуте.

"Мариуполь" - "Карпаты" - 2:2
Голы: Чурко, 15; Мишнев, 54 - Назарина, 58; Назарина, 90+3 (с пенальти).

В заключительном матче дня встречались главные аутсайдеры чемпионата - "Львов" и "Ворскла". Поединок сложился провально для полтавской команды, которая завершала матч вдевятером после двух удалений. Хозяева без проблем воспользовались численным преимуществом и выиграли встречу.

"Львов" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Ренанн, 12; Феррейра, 41 (с пенальти).
Удаления: Луизао, 35 (повторное предупреждение); Мартыненко, 80 (повторное предупреждение).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в битве за первое место.

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