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Шахтер - Динамо - 0:0 смотреть онлайн битву за первое место

суббота, 09 ноября 2019, 12:45
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В матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины U21 играют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча проходит в Счастливом (Киевская область) на стадионе "Княжа Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало встречи в 13:00.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

13-й тур

ШАХТЕР - ДИНАМО - 0:0 *идет 1-й тайм

Шахтер: Трубин, Меличенко, Семенихин, Витао, Павлиш, Крыськив, Приходько, Очеретько, Бондаренко, Холод, Мудрик.

Динамо: Кучерук, Скорко, Кадири, Самбрано, Сидклей, Романчук, Белошевский, Цитаишвили, Надольский, Янаков, Исаенко.

Обслужит матч арбитр Роман Блавацкий.

После 12 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице молодежного первенства Украины, набрав 31 очко. "Динамо" занимает вторую позицию, отставая от "горняков" на одно очко. Также рядом с лидерами находится "Ворскла" (28).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" представил проморолик к матчу основных составов с "Динамо".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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