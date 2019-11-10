Заря - Колос - 1:0 онлайн видео трансляция

В матче 14-го тура чемпионата Украины встречаются луганская "Заря" и "Колос" из Ковалевки. Встреча проходит в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Колос".

Обслуживает поединок бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

14-й тур

ЗАРЯ Луганск - КОЛОС Ковалевка - 1:0

Гол: Юрченко, 31 (с пенальти).

Заря: Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кабаев, Юрченко, Кочергин, Леднев, Русин.

Колос: Волынец, Зозуля, Задоя, Гавриш, Парамонов, Милько, Ильин, Мигунов, Ориховский, Морозко, Лысенко.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" занимает 4-е место (25 очков), "Колос" - 8-е (14).

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