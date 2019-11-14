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Украина - Эстония: стартовые составы

четверг, 14 ноября 2019, 17:47
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Стали известны стартовые составы сборных Украины и Эстонии, которые сыграют сегодня, 14 ноября, встретятся в товарищеском матче. На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча Украина - Эстония.

Начало встречи в 19:00.

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Пластун, Болбат, Сидорчук, Шахов, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Беседин

Запасные: Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев

Эстония: Игонен, Баранов, Яагер, Камс, Пикк, Крейда, Айнсалу, Пури, Лийвак, Аньер, Кяйт.

Запасные: Лепметс, Меэритс, Тамм, Тенисте, Калласте, Метс, Антонов, Миллер, Васильев, Зенев, Оямаа, Сорга

Матч между украинцами и эстонцами состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра. В качестве его ассистентов на линиях выступят Теодоро Сабрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Ранее "Апостроф" сообщал последние новости перед матчем Украина - Эстония.

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