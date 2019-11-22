Игрок "Динамо" избил несовершеннолетнюю: детали нашумевшего скандала

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано обвинен в избиении двух девушек.

Об этом сообщает Libero.

Согласно информации источника, на 30-летнего футболиста было подано заявление в полицию Перу о применении насилия в отношении представительниц слабого пола. Пострадавшими выступили две девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней. По их словам, они подверглись нападению со стороны Самбрано и его охранников возле ночного клуба. Одна из девушек заявила, что футболист лично ударил ее по лицу.

Отметим, что в нынешнем сезоне Самбрано не сыграл за первую команду "Динамо" ни одного матча. Вполне вероятно, что зимой защитник покинет киевский клуб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" выступило с громким заявлением из-за наказания за расизм.