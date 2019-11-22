RU  UA  EN

пятница, 22 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 ноября

18:47
Мешают нашим интересам: Путин отказался признавать международные законы
18:40
У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка
18:29
"Поправку Геруса" протягивали через комитет с нарушением регламента - нардеп Скороход
18:27
Обыски в мэрии Одессы: в Генпрокуратуре раскрыли скандальные подробности
18:20
Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене
18:12
Потрачены сотни тысяч долларов: политолог рассказал о медиа-войне застройщика с чиновником в Одессе
18:02
Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела
17:48
Телемарафон Рабиновича собрал у экранов рекордные 9,5 млн телезрителей - СМИ
17:44
Влюбленная Могилевская выпустила клип с полуобнаженными парнями: видео
17:23
Слуга народа-2: исключенные из фракции нардепы рассказали о своем будущем
17:09
Звезда Spice Girls пожаловалась на безденежье и отсутствие работы в США
16:52
Секс-скандал с назначением замминистра: появилась реакция фигурантки и ее начальника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Игрок "Динамо" избил несовершеннолетнюю: детали нашумевшего скандала

пятница, 22 ноября 2019, 14:36
переглянути новину українською

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано обвинен в избиении двух девушек.

Об этом сообщает Libero.

Согласно информации источника, на 30-летнего футболиста было подано заявление в полицию Перу о применении насилия в отношении представительниц слабого пола. Пострадавшими выступили две девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней. По их словам, они подверглись нападению со стороны Самбрано и его охранников возле ночного клуба. Одна из девушек заявила, что футболист лично ударил ее по лицу.

Отметим, что в нынешнем сезоне Самбрано не сыграл за первую команду "Динамо" ни одного матча. Вполне вероятно, что зимой защитник покинет киевский клуб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" выступило с громким заявлением из-за наказания за расизм.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Львов - 0:0 онлайн трансляция

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: