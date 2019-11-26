Манчестер Сити - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Манчестер Сити" и донецкого "Шахтера" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26 ноября.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Начало встречи в 22:00.
Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелино, Родриго, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Жезус
Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Давид Сильва, Менди, Марез, Фоден
Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Степаненко, Патрик, Коваленко, Тете, Коноплянка, Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан
Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. В качестве его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья - Раде Обренович.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", "Манчестер Сити" не смог обыграть "Аталанту".