Реал - ПСЖ: стартовые составы

Стали известны стартовые составы испанского "Реала" и французского ПСЖ на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26 ноября.

РЕАЛ - ПСЖ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Азар, Бензема.

"ПСЖ": Навас, Кимпембе, Силва, Маркиньос, Менье, Гуйе, Верратти, Бернат, Ди Мария, Икарди, Мбаппе.

Отметим, что в случае победы "сливочные" смогут гарантировать место в плей-офф турнира, в то время как ПСЖ уже точно обеспечил себе еврокубковую весну в Лиге чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", "Манчестер Сити" не смог обыграть "Аталанту".