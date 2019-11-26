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Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч 26 ноября

вторник, 26 ноября 2019, 10:25
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26 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся чемпион Англии "Манчестер Сити" и чемпион Украины "Шахтер". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка "Манчестер Сити". На победу английского клуба дается коэффициент 1,16. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 15,00. Ничья оценивается коэффициентом 7,00.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В четырех турах "Шахтер" набрал пять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. "Манчестер Сити" с 10 очками в активе является лидером группы.

Напомним, что в 1-м туре "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", "Манчестер Сити" не смог обыграть "Аталанту".

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