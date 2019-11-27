Где смотреть онлайн Ливерпуль - Наполи: расписание трансляций

27 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи". Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Смотрите прямую трансляцию игры "Ливерпуль" - "Наполи" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между английским и итальянским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1". Также поединок в записи покажет украинский телеканал "Футбол 1".

ЛИВЕРПУЛЬ - НАПОЛИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом туре "Наполи" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Клубы выступают в группе Е. Лидером группы является "Ливерпуль", который набрал девять очков. "Наполи" на втором месте с восемью очками в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Ливерпуль" победил "Генк", "Наполи" сыграл вничью с "Ред Буллом".