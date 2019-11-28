RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

28 ноября

11:12
Не считала себя привлекательной: Ксения Мишина показала, какой была в детстве
10:52
Деркач и Дубинский требуют от Зеленского проверить покупку Херсонской нефтеперевалки "ОПГ Януковича", документ
10:25
Не дразнят, что у него нет отца: Тина Кароль рассказала о плюсах обучения сына за границей
10:10
Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе
07:00
Орешки со сгущенкой - простой рецепт десерта из детства

27 ноября

21:21
Происходящее в Аграрном Фонде напоминает рейдерский захват, – экс-сотрудник госкомпании
19:12
Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы
19:00
Почему мы набираем лишний вес? 5 главных ошибок питания, которые легко исправить
18:02
Леся Никитюк похвасталась загорелым телом в откровенном бикини
17:21
Ретроспективного изменения не будет: Зеленский сделал заявление о пересмотре "зеленых тарифов"
17:18
Могут зайти россияне: в СМИ предупредили о риске передачи Федотенковым "Укрбуда" иностранным инвесторам
16:47
Сомнительные претензии: юрист оценил иск ФГИ по реприватизации "Укртелекома"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Мальме - Динамо: расписание трансляций

четверг, 28 ноября 2019, 09:25
переглянути новину українською

28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся шведский "Мальме" и киевское "Динамо". Поединок состоится в Мальме на стадионе "Сведбанк". Смотрите прямую трансляцию игры "Мальме" - "Динамо" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между украинским и немецким коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также поединок покажет российский канал "Матч! Футбол 2".

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом круге "Динамо" обыграло "Мальме" со счетом 1:0. Команды выступают в группе В. После четырех туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Мальме" находится на третьем месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мальме - Динамо: онлайн трансляция

Александрия - Вольфсбург: онлайн трансляция

Ливерпуль - Наполи - 1:1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Боруссия - 3:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: