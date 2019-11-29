Провальная неделя: Украина проиграла всем конкурентам в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы провалили неделю в еврокубках, добыв всего одно очко в трех матчах.

Единственным, кто принес в копилку страны в таблице коэффициентов УЕФА очко стал донецкий "Шахтер", который сыграл вничью с "Манчестер Сити". "Динамо" и "Александрия" свои матчи в Лиге Европы проиграли.

При этом все конкуренты Украины в таблице коэффициентов набрали больше, а значит либо увеличили отрыв, либо сократили отставание.

На данный момент в этом сезоне Украина набрала 22 очка или 4,4 балла, что позволяет в сезоне занимать 15-е место. При этом по результатам пяти сезонов удерживает 10-е место.

После реформы еврокубков десятая позиция теряет определенные привилегии для серебряного призера первенства страны, так как он стартует в Лиге чемпионов на этап раньше. 11-е же место вовсе не позволяет автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что фанаты "Динамо" гневно отреагировали на очередной провал в Европе.