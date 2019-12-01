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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Остерсунде

воскресенье, 01 декабря 2019, 10:44
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В воскресенье, 1 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, который стартовал в шведском Остерсунде, пройдет женская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта в Остерсунде.

Начало гонки - в 16:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала спринта.

За сборную Украины в гонке выступят: Анастасия Меркушина (21-й стартовый номер), Вита Семеренко (33), Валя Семеренко (35), Дарья Блашко (67), Надежда Белкина (94).

Прошлогодняя победительница Кубка мира итальянка Доротея Вирер выйдет на гонку 8-й. Всего в спринте примут участие 105 биатлонисток.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.

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