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Обидчика Кличко избили на тренировке перед чемпионским боем с "разрушителем"

вторник, 03 декабря 2019, 18:40
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Британского боксера Энтони Джошуа отправили в нокаут во время подготовки к чемпионскому бою с мексиканцем Энди Руисом по прозвищу "Разрушитель".

Об этом сообщает World Boxing News.

По данным источника, имя обидчика британца не разглашается, но в тренировочный период Джошуа спарринговал с Албоном Первизаем, Томом Литтлом, Дереком Чисором, Эндрю Табити и Тимоти Мотеном.

Поединок Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эд-Диръии (Саудовская Аравия). На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат Руису.

Напомним, что Руис и Джошуа впервые провели бой 1 июня 2019 года. Тогда мексиканец одержал сенсационную победу и впервые в карьере стал чемпионом мира.

30-летний Джошуа за свою карьеру провел 23 боя, в которых одержал 22 победы при одном поражении. В 2017 году британец победил легендарного украинского боксера Владимира Кличко. На счету 30-летнего Руиса 33 победы и одно поражение в 34 боях.

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