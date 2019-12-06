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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Шахтер - Олимпик: расписание трансляций

пятница, 06 декабря 2019, 10:00
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В пятницу, 6 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины между донецкими клубами "Шахтер" и "Олимпик". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Смотрите прямую трансляцию игры "Шахтер" - "Олимпик" на "Апострофе".

Начало матча - в 19:00.

Прямая трансляция противостояния между донецким коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

После 16 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 44 очка из 48 возможных. "Олимпик" занимает седьмое место, имея в активе 18 очков.

В матче первого круга "Шахтер" разгромил "Олимпик" на выезде со счетом 4:0.

Напомним, что в 16-м туре "Шахтера" сенсационно потерял очки в матче с "Мариуполем". С подробностями поединка можно ознакомиться здесь.

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