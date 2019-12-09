Боец без правил получил чудовищную травму во время боя: жуткое фото

Голландский боец UFC Алистар Оверим получил получил жуткую травму лица в бою с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

В концовке пятого раунда Розенструйк нанес мощнейший удар Овериму и словно ножом срезал ему часть верхней губы. Рефери сразу же остановил бой, чем очень расстроил пострадавшего бойца, который был готов продолжать драться.

39-летний Оверим проводил свой 63-й бой в смешанных единоборствах. В его активе 45 побед при 18 поражениях. Он является единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. Что касается 31-летнего Розенструйка, то он одержал 10-ю победу в 10 поединках.

Напомним, что американский боец смешанных единоборств Майк Перри получил жуткую травму носа. С подробностями можно ознакомиться здесь.